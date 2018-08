Premios de ata 350 euros para os mellores disfraces do Entroido de Verán 2018

Xa está aberto o prazo para inscribirse no Entroido de Verán 2018 do Concello de Ourense, que terá lugar o vindeiro 15 de setembro nas rúas do centro histórico da nosa cidade. Os interesados en participar nesta actividade terán de prazo até o 11 de setembro ás 13:00 horas para inscribirse nas instalacións da Concellaría de Cultura (no Auditorio Municipal, entre 9:00 e 14:00 horas), ou no mail cultura@ourense.es.

Este xoves a Xunta de Goberno Local aprobou as bases para a celebración desta actividade, que contará cun orzamento de 1.975 euros, que se distribuirán en 15 premios nas categorías Individual, Parellas, Grupos (de máis de catro persoas) e mellor foto colgada no Facebook “Entroido de verán en Ourense”.

Así, na categoría de premios individuais o primeiro premio estará dotado con 200 euros; o segundo, con 150 euros e o terceiro con 100 euros. Tamén haberá cinco áccesits de 50 euros.

Para as parellas os premios serán de 200 euros para os gañadores; 150 euros para os que queden de segundos e 100 euros para os terceiros. Na categoría de grupos os premios serán de 350 euros, 250 euros e 150 euros. A contía do premio para a mellor foto colgada no Facebook será de 75 euros.

O 15 de setembro, as 21,30 horas, terá lugar un percorrido por diferentes rúas do Casco Vello (Praza Maior, Lamas Carvajal, praza de Santa Eufemia, rúa da Paz, Praza do Ferro, rúa Fornos e Correxidor). O xurado estará composto por un representante da Concellería de Cultura, un representante dos hostaleiros da Praza do Correxidor e persoeiros do mundo da Cultura, do Deseño, da Imaxe ou da Comunicación.