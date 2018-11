Premios al esfuerzo de los alumnos de ADE y Turismo

La Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo y el Colexio de Economistas hicieron entrega de sus galardones de investigación a los cinco mejores trabajos de Fin de Grado del curso pasado. El primer premio en ADE fue para Roberto Graña Álvarez por "La distribución de la renta en España durante el siglo XXI. Un estudio comparado", mientras que Anabel Manso Santos y María López García recibieron los accésits. Por su parte, el primer premio en Turismo fue para Sara Lusquiños Hermida por "Turismo científico: os recursos naturais científicos na provincia de Ourense", y el accésit fue para Yésica Pallas.

La entrega de los galardones se vivió con especial emoción, bajo el recuerdo del que fue presidente de la CEO desde 2013, José Manuel Pérez Canal, fallecido el pasado fin de semana y habitual en la cita. En esta línea, el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, aprovechó la ocasión para proponer que los galardones pasen a llamarse "Premios José Manuel Pérez Canal": "Sería unha xusta homenaxe a unha persoa conciliadora e traballadora que cría en Ourense".

El acto comenzó con la intervención de Artur Yuste, director general del Grupo Cuevas, quien desgranó las claves del emprendimiento y del liderazgo, además de repasar su trayectoria. Yuste también animó a los estudiantes a apostar por la provincia: "Luchad porque sois el futuro". La vicerrectora del Campus de Ourense, Esther de Blas, fue la encargada de hacer entrega de los galardones de Fin de Grado, dirigidos a reconocer el "trabajo" de alumnos y tutores. "Estos premios reflexan as horas de esforzo e a valía dos nosos estudantes e do noso profesorado", explicó Elena Rivo, decana de la Facultad de Empresariales. Guillermo Díez, decano del Colexio de Economistas, quiso destacar la colaboración con la CEO para llevar a cabo este tipo de iniciativas, y agradeció la presencia de María del Carmen Canal, madre de Pérez Canal, y del secretario de la confederación, Jaime Pereira.

María López, Graduada en ADE: "La mujer acapara el 20% de consejos de administración"

María López recibió un accésit por su trabajo de Fin de Grado de ADE"Análisis de la presencia de la mujer en los consejos de administración de las empresas familiares". La titulada descubrió durante su investigación que la mujer acapara un 20% de este tipo de órganos de administración.

"Existe mucha desigualdad aún en este campo: es un porcentaje muy bajo frente al 80% que representan los hombres, y aunque es cierto que estamos mejor que hace muchos años, todavía queda mucho por hacer", explica. "Decidí escoger este tema porque me toca de lleno, soy mujer y es algo que me puede afectar en el futuro. Además, también porque me interesa el tema social de la economía, no solo la parte logística", resalta.

Yesica Pallas, Graduada en Turismo: "A cidade non está adecuada a persoas con limitacións"

"Accesibilidade nos recursos turísticos de Ourense" es el título del trabajo de Yésica Pallas, galardonado con un accésit en Turismo. "É un tema que me toca moi de cerca e no que estou involucrada", comenta. "A cidade non está adecuada para que as persoas con algún tipo de limitación, non só física, senon tamén auditiva ou visual, poidan visitar os monumentos", apunta.

En su investigación reflexiona sobre la situación de lugares como la Catedral, donde solo hay una rampa que se coloca "nos casos de maior necesidade". "As termas non están adaptadas, para entrar só hai escalóns, aínda que hai outras opcións para facelas accesibles", explica. "Os cambios non supoñen un gran gasto", remarca la titulada en Turismo.