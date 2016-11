Los premios del OUFF, el pleno de Ourense y otras noticias que debes saber de esta mañana

'Como me da la gana II' y 'Boone', mejores películas del OUFF

Esta mañana se dieron a conocer los premiados en las competiciones Iberoamericana y Óperas Primas del OUFF.

Tres ourensáns logran un premio extraordinario da ESO polas súas notas

Un alumno do CPR Plurilingüe Santa Teresa de Jesús, outro do IES Ramón Otero Pedrayo e un do IES Blanco Amor acadaron este recoñecemento por sacar máis dun nove en todas as materias.

Os grupos municipais acordan estudar a obra dun párking en Os Remedios

Ningún grupo do goberno local dudou na necesidade da obra no entorno do Pavillón de Os Remedios e supeditaron a aprobación a informes técnicos favorables. Os votos positivos de Democracia Ourensana e o PSdeG e as abstencións do PP e de Ourense en Común aprobaron a moción.

Expourense abrió el 4ª Foro de la Comunicación

Este viernes arrancó en Expourense el 4º Foro de la Comunicación con el objetivo de poner en valor lo que se está haciendo en Galicia en diferentes sectores del campo de la Comunicación.

El Ribeira Sacra, en marcha

La especial de Castro de Beiro, a las 20.35 horas, dará comienzo a la quinta edición de la prueba, con Alberto Meira y Iago Caamaño como favoritos