Prensa de amigos

Ciertamente, la producción de prensa ourensana desde aquel 1834 en que salió el primer número del Boletín Oficial de la Provincia, ha sido muy abundante. Esa profusión de periódicos dio lugar a la existencia de cabeceras muy similares e incluso repetidas , títulos como El Heraldo Gallego, con tres cabeceras, El Heraldo de Galicia y El Miño, con dos, son solo unos ejemplos, a los que habría que sumar los que se diferenciaban solamente por el apellido, hasta una docena de cabeceras de La Voz (de Allariz, Celanova, del Agro, Informativa, Sindical, del País…), junto a nueve de El Eco (de Orense, del Miño, Antelano, del Liceo, etc.) y ya no digamos si enumeramos las que solo se diferenciaban por un artículo, La República, Republica; Democracia, La Democracia, fueron algunos casos.



Traigo hoy a estas páginas ese dato para intentar aclarar uno de los muchos errores que esta reiteración o similitud en las cabeceras ha ocasionado. Me imagino que una cuestión de generar cercanía con los lectores, ya que no encuentro mejor nombre para quien te facilite las noticias que “amigo”, fue la causa de bautizar allá por el mes de junio de 1866 este periódico que el profesor Marcos Valcárcel nos sitúa en el puesto 10 (por fecha de aparición) de la prensa ourensana.



El Amigo de Galicia se imprimía en la casa de Agustín Moldes, y su periplo remató antes de cumplir el año (junio 1866-abril 1867). Su fundador y director fue Alejandro Quereizaeta González (ingeniero y político, nacido en Ourense, diputado en Madrid en 1873) con el que colaboraban Camilo Losada y Emilio Caneda. Su contenido era de información general; me llama la atención que entre avisos de tomas de posesión y traslados de funcionarios se incluye con total naturalidad la noticia de la aparición del cadáver de un joven de 20 años en la barronca de la Alameda presuntamente asesinado, siendo la siguiente noticia la de la venta de un lagarto con tres colas a un naturalista por un labrador de Monterrey. Todas noticias “similares” y “corrientes”.



El caso y objeto de este artículo es comentar que no existe relación alguna entre este periódico, y otro que Don Vicente Risco nos presentaba en uno de sus artículos publicado en la revista de la Comisión Provincial de Monumentos. En este caso se trataba del: Amigo de Todos, y aunque don Vicente afirmaba tener dos ejemplares, ni yo ni el profesor Valcárcel (aparentemente) hemos conseguido localizar ninguno de ellos. En nuestro descargo hay que señalar que un diario manuscrito, mucha difusión no tendría.



A efectos de los aficionados a la prensa antigua, intentaré confeccionar la ficha de este singular periódico.



Amigo de Todos



I Subtitulo: x



II Redacción y Administración: Algún domicilio particular de la villa de Castro Caldelas.



III Imprenta: Manuscrito.



IV Periodicidad: Desconocida, pero posiblemente coincidente con periodos vacacionales.



V Fechas: 1861.



VI Formato: Formato pliego.



VII Páginas: Cuatro a tres columnas y la cuarta, publicitaria, a plana entera.



VIII Ilustraciones: Se desconoce.



IX Precio: x.



X Tirada: x.



XI Fundador y director: Supuestamente, Blasito, que debería ser un pseudónimo.



XII Redactor: El mismo.



XIII Colaboradores: Se desconocen.



XIV Temática: Crónica local.



XV Idioma: Castellano.



XVI Secciones: No.



XVII Publicidad: La última página.



XVIII Comentario: Si se me permite la osadía, yo incluso diría que tal diario era obra de don Vicente, a pesar de que la fecha por él apuntada (1861) es anterior a su nacimiento. Bien pudiera tratarse de una manera lúdica de recuperar tradiciones del pasado. Ojalá que aparecieran más ejemplares…



XIX Fondos: Desconocidos. Vicente Risco afirmaba tener dos ejemplares. Los amigos de la Fundación Risco nos lo confirmarán.



XX Bibliografía: Citado por Vicente Risco en un artículo publicado en el boletín de la Comisión Provincial de Monumentos.