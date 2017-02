Presentado o primeiro mural de Prego de Oliver

Esta mañá tivo lugar a presentación do mural restaurado de Prego de Oliver e que formaba parte da Colección Familia Amor. Unha obra de 4 metros de ancho e 2 de alto que está datada no ano 46 e que foi o primeiro mural do artista, destinado ao cine Mari.

Natalia Figueira explicou que "el mural fue una de las primeras obras que fuimos a visitar" tras comezar o proxecto e que se trata dun "hallazgo muy interesante".