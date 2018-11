Presión política y ciudadana para pedir "realidades"

Las exigencias a las diferentes administraciones para que los compromisos adoptados se materialicen siguen aumentando, tanto por los partidos políticos como por el ámbito ciudadano.

La plataforma Procapd Ourense, formada por padres y madres de niños con diversidad funcional de la provincia, urgió este martes a la Xunta que "cumpra coas previsións" y licite la obra del centro de atención para personas con discapacidad antes del mes de mayo de 2019. "Non entendemos o motivo do retraso, xa que supón que o ano próximo esté perdido en trámites para adxudicar a obra e que no 2021 fagan pouco máis que a estrutura. Os rapaces seguen esperando", manifestó una de las portavoces del colectivo, Raquel Álvarez, en una rueda de prensa en la que estuvieron acompañados por representantes de todos los partidos políticos, excepto del PP–dato que quiso señalar la diputada socialista Noela Blanco.

Los padres reunidos en el centro cultural Marcos Valcárcel expresaron la difícil situación en la que se encuentran las familias. Especialmente relevante el caso de uno de los jóvenes: "Este retraso supón que un dos nosos rapaces estea ingresado en agudos porque non hai un centro en Ourense e porque tampouco hai prazas da Xunta dispoñibles. A única oferta que ten agora mesmo é unha praza privada que lle costa 2.500 euros ao mes", manifestaron desde la plataforma.

"O meu fillo leva seis anos en Sarria. Quero traelo aquí xa", contó una de las madres afectadas. "Non imos quedar quietos", dijo otro. Desde la Consellería de Política Social, se les informó recientemente de que la obra "no se adjudicaría hasta noviembre del próximo año". Anuncian nuevos actos y posibles movilizaciones para pedir que el centro sea una realidad en 2020.

Críticas políticas

Mientras, los diputados ourensanos del Partido Popular en el Congreso apremiaron también este martes al Gobierno central a cumplir con los "compromisos en materia de estradas", recordando que "faltan só 48 días para que remate o ano", alertando sobre "o risco de perder investimentos e adiar obras moi necesarias".

Por otra parte, desde Esquerda Unida pusieron el foco en el elevado precio del servicio Avant entre Ourense y Santiago. Según la coordinadora nacional, Eva Solla, "o PSOE, que tiña moi claras as demandas na oposición", debe bajar el precio de los billetes.