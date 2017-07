Primeira asemblea aberta de CCOO trasa elección da nova executiva

Hoxe celebrouse a primeira asemblea aberta de CCOO tras a elección da nova executiva. O secretario xeral galego, Ramón Sarmiento, fixo un chamamento á unidade sindical das tres principais centrais de defensa dos traballadores, CCOO, CIG ou UGT.

"Ou as tres ou non haberá unidade", dixo o secretario xeral. Tamén avanzou que a nova etapa do sindicato xirará entorno ao diálogo, sen renunciar á mobilización.