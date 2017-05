A primeira Semana Vitivinícola de Galicia celebrarase entre o 5 e o 8 de xuño en Ourense

A Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Evega), dependente da Consellería do Medio Rural, organiza a primeira Semana Vitivinícola de Galicia, que se celebrará entre o 5 e o 8 de xuño na cidade de Ourense.

O evento pretende ser unha cita para o sector do viño que combinará actividades técnicas con outras de carácter divulgativo e, por tanto, de interese para todo o público, segundo indicou a Xunta nun comunicado.

En concreto, a súa apertura coincide co I Encontro de Viticultura Galicia-Norte de Portugal no que se darán cita ata 40 investigadores de ambos os territorios para intercambiar coñecementos técnicos e marcar as pautas de colaboración futuras.