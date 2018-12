Prisión sin fianza para los dos detenidos por la muerte de Fernando Iglesias

Los dos detenidos por la muerte violenta del preso gallego Fernando Iglesias Espiño, que el 13 de agosto tendría que haber vuelto al penal ourensano de Pereiro de Aguiar en el que cumplía condena por haber matado a su mujer y a sus dos hijos en Jinámar (Gran Canaria), ingresarán en prisión provisional comunicada y sin fianza.



Es lo que ha decretado el titular del juzgado de instrucción número uno de Ourense. Según han señalado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, a los dos hombres se les imputa un delito de homicidio o asesinato -pendiente de calificar- en concurso con un robo con violencia.



Todo indica, ha informado la misma fuente, que el presunto crimen se produjo ese fin de semana en el que la víctima, cuyo cuerpo fue encontrado este jueves en una granja, estaba disfrutando de un permiso penitenciario.



Los dos detenidos habían compartido, según fuentes consultadas, prisión en la cárcel orensana con el recluso gallego, que permanecía desde el pasado mes de agosto en paradero desconocido después de no regresar a la prisión tras un permiso penitenciario.



Los investigadores han mantenido desde un inicio todas las hipótesis abiertas y no descartaban que le hubiese podido suceder algo o que simplemente haya decidido no regresar, pese a haber cumplido más de tres cuartas partes de la condena.

Iglesias Espiño, de origen pontevedrés, había sido condenado a 54 años de prisión por el triple crimen

El preso, que ingresó en prisión en 1996, había cumplido 22 de los 25 años que como máximo puede pasar en la cárcel según el código vigente cuando fue condenado por asesinar a su mujer y a sus dos hijos.



En la actualidad, se encontraba en régimen de tercer grado, cumplía su pena en el módulo del centro penitenciario donde se encuentran los presos en régimen de semilibertad y salía de la prisión cada dos fines de semana.