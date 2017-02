La Pro-CAPD pide concreción con el terreno para el centro

La plataforma en defensa del centro de adultos con discapacidad (Procapd) demanda una mayor concreción sobre el nuevo terreno consensuado entre Xunta, Diputación y Concello para albergar el equipamiento, en el barrio de Barrocás a poca distancia de una residencia de mayores. La previsión es que el lunes, el conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, dé todas las explicaciones al colectivo en una reunión que se celebrará en Santiago.

Sobre el acuerdo alcanzado el jueves se pronunció el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, que defendió el "resultado positivo" de la reunión entre las tres administraciones. El regidor entiende, además, "que non haberá atrancos" para solucionar la situación urbanística del terreno, de 4.600 metros cuadrados. "É un cambio sencillo de uso, agora deportivo, que non terá ningún custo", destacó Vázquez.

La oposición municipal, sin embargo, es más prudente, indicando que, por ahora, no disponen de más información que la desvelada tras el encuentro del jueves.

La concejala del PSOE Concepción García dice que "solo queremos saber los detalles para ver qué están ofreciendo". Fuentes de Democracia Ourensana, por su parte, destacan el "escepticismo general" que había en la reunión celebrada ayer en el Ateneo, convocada por la Procapd. DO entiende que "hay motivos para no fiarse de la palabra del alcalde".

Mientras, la edil de Ourense en Común, Ledicia Piñeiro, cuestionaba la "urxencia en la toma de decisións que o alcalde improvisou". “O desenvolvemento deste centro require, nun primeiro paso, escoitar ás voces das familias para a toma de decisións, e nin o alcalde nin o conselleiro se están prestando a iso. Lembremos que xa no pasado mes de novembro o conselleiro quixo impoñer un proxecto que non se correspondía co que as familias solicitan”, afirmó Piñeiro.