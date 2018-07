Progape se moviliza para exigir la reforma urgente de la perrera

La protectora de animales de Ourense ha tocado fondo. Sus responsables achacan las últimas cuatro muertes de perros acogidos a las deficiencias en las instalaciones y a la inexistencia de caniles para mantenerlos separados por las noches. El veterinario del centro atiende heridas por mordeduras todas las semanas -algunas de ellas mortales- y los voluntarios, cansados de ver su trabajo echado por tierra, han decidido movilizarse para exigir responsabilidades al gobierno municipal, que esgrime el hecho de no poder aprobar los presupuestos que llevan incluidos casi 200.000 euros para acometer la reforma de la perrera. "El Concello tiene 18 meses para cumplir con la Ley de Benestar animal desde el pasado 11 de enero, otra cosa es que no le importe que los animales se estén matando y lo vaya a hacer a los 18 meses y un día", dice Area Gil, presidenta de Progape. "Haremos una concentración porque entendemos que existen, o deberían existir, planes de urgencia con los que no sería necesario que los presupuestos estuviesen aprobados. Además, pensamos que el gobierno se tiene que buscar la vida para que la oposición no se los eche abajo", añade.

Martiño Xosé Vázquez, de Ourense en Común, exige responsabilidades al Concello de Ourense, pero también a la Xunta. "As instalacións non están cumprindo os mínimos. Observamos deficiencias tamén nos crematorios e no feito de que a canceira non ten, nin sequera, unha separación axeitada entre as distintas xaulas para que os cans non sexan vectores de contaxio entre uns e outros", censura el portavoz, quien asegura que el expediente para la actuación en la perrera no irá al próximo pleno, tal y como afirmó Sofía Godoy. "A falta de xestión do grupo de goberno fixo que non tivesen a liquidación de contas feita a día 30 de abril, se non que se aprobou hai tres semanas, o que imposibilita poder aprobar a modificación de crédito".

Expediente “incompleto"

Por su parte, la edil Sofía Godoy apuntó que el motivo de este retraso es que "no está finalizado el expediente. De mí ya salió, pensé que estaba completo, pero no". En todo caso, la concejala se comprometió a abordarlo en sesión plenaria tan pronto como fuera posible, pero volvió a señalar a la oposición como responsable directa en esta dilación. "La emergencia estaba ahí y ellos dijeron no a Progape y a muchas otras partidas sociales", censuró Godoy. La edil recordó que la gestión de la perrera está externalizada y que el Concello aumentó la cuantía de la subveción acordada con sus gestores -unos 50.000 euros al año-.

El nacionalista Luis Seara también quiso manifestar su opinión al respecto de la problemática pidiendo al ente local que actúe "de forma urxente", aunque criticó que la nueva ley de la Xunta no ayuda a los Concellos en este sentido.