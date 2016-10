La provincia entra en la élite de destinos termales europeos

La Asamblea General de la Asociación Europea de Ciudades Termales Históricas (EHTTA), reunida ayer en Salsomaggiore (Italia), aprobó el ingreso de la provincia de Ourense en dicha organización. Un reconocimiento"que supón un pulo importante para a internacionalización do noso termalismo e da ‘marca Ourense", afirmó el presidente de la Diputación provincial, Manuel Baltar, presente en el acto. Aprovechó para agradecer a la asociación la aprobación de la candidatura de la provincia de Ourense porque, dijo, "formar parte da rede termal máis importante de Europa favorecerá de maneira determinante o posicionamento, a promoción e a difusión das singularidades do noso termalismo”.



La adhesión a esta asociación se enmarca dentro de las actuaciones contempladas en el Plan Termal, que incluye entre sus medidas la participación en redes y establecimiento de alianzas. De este modo, la provincia de Ourense entra a formar parte de una organización en la que ya están presentes 40 miembros de 13 países, y en la que se encuentran ciudades como Baden Baden, Bath, Budapest, Vichy y la propia Ourense.



Manuel Baltar afirma que este nombramiento "supón un paso importante na promoción da ‘marca Ourense’, como vimos facendo desde o goberno provincial nos ámbitos do turismo, o termalismo, a economía, o deporte e a cultura, cunha visión integral da provincia, na que destaca tamén que somos a capital da eurorrexion Galicia-Norte de Portugal". Según el presidente provincial "o termalismo, a nosa auga como embaixadora, é unha singular vía de internacionalización para a provincia, como ven de corroborar o feito de que Ourense será distinguida como a primeira provincia ‘Destino Turístico Intelixente".



La EHTTA es la organización responsable del Itinerario Cultural Europeo de Ciudades Termales Históricas. La red fue creada en el año 2009 en Bruselas y entre sus objetivos figuran el reconocimiento delante de las instituciones comunitarias del potencial innovador y cultural del termalismo para el desarrollo turístico europeo, fomentando los desplazamientos internacionales. La asociación también promueve el desarrollo de las villas termales, la protección de su patrimonio histórico, así como el intercambio de experiencias y buenas prácticas en el ámbito termal.

EL AGUA DE OURENSE COMO EMBAJADORA

El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, considera "básico" posicionar a Ourense aplicando la innovación en la gestión del sector turístico, "promovendo á vez o emprendemento e a internacionalización para potenciar as singularidades do noso territorio, como xa fixemos recentemente coa primeira misión USA-Ourense certificada polo Goberno dos Estados Unidos, ou mesmo ao ser convidados ao foro internacional de Curitiba (Brasil), onde expuxemos o noso proxecto de ‘Provincia Intelixente’ xunto a territorios como Bos Aires ou Toronto".



Además, el presidente provincial recuerda que la Diputación forma parte de Partenalia, la asociación europea de gobiernos locales intermedios, organismo del que Manuel Baltar es vicepresidente, y desde donde defendió en días pasados en Bruselas el protagonismo que deben tener las provincias de Europa, "que son os territorios máis achegados aos cidadáns desde o punto de vista administrativo, e a nosa fortaleza radica en impulsar proxectos integradores, innovadores e de cooperación iguais para todos os cidadáns, residan onde residan".