La provincia recibe la mitad de prestaciones por paro que en 2011

La evolución del gasto en prestaciones por parte del Estado a la población en paro en la provincia de Ourense ha ido descendiendo año a año desde 2011, hasta reducirse a prácticamente la mitad en cuanto a desembolso en este concepto, pasando de los 13 millones de euros de 2011 a los 7,8 millones de agosto de este año. Esto podría deberse a "que la gente encuentra trabajo y el mercado laboral se mueve", como señala el presidente de la Cámara de Comercio de Ourense, Juan Carlos Parada. Pero él mismo tiempo reconoce que "existen parados de larga duración que a los dos años pierden sus prestaciones del paro y pasan a cobrar otras ayudas". Algo que demuestran los datos del Servicio Público de Empleo, que revelan que si en prestación por desempleo se produjo un descenso desde 2011 de casi la mitad de beneficiarios (7.056 a 4.087), en subsidios el bajón fue de apenas mil personas (de 6.929 a 5.308) y en renta activa de inserción no hay prácticamente variación en esos cinco años (1.266 en 2011 y 1.241 este año).

Pero quizás el dato más relevante sea la tasa de cobertura, que ha bajado 10 puntos en los últimos cinco años, pasando de atender al 61,2 % de los parados a tan sólo el 51,1 % en 2016.

Mario Franco, secretario provincial de UGT, aporta otra clave para explicar que ese descenso en el gasto de prestaciones por parte del Estado no está ligado a la creación de empleo: "El número de hogares en los que todos los miembros en activo son parados pasó de 8.200 hace cinco años a situarse en 10.300 en 2016".

A esto añade que "están aumentando ejercicio tras ejercicio los perceptores de la Risga, y eso a pesar de que se han endurecido las condiciones para su percepción", señala Franco. Si en 2010 eran 779 las personas perceptoras de la renta de integración social de la Xunta, el año pasado ya alcanzaban el número de 1.278, según datos aportados por UGT.

Etelvino Blanco, secretario provincial de la CIG, abunda en esta idea: "Dos 21.000 parados rexistrados na provincia de Ourense, tan só algo máis de catro mil teñen dereito a unha pensión contributiva -la que ofrece una cuantía correspondiente a la base de cotización-". Blanco añade que "o subsidio é unha cantidade que non alcanza nin o salario mínimo interprofesional e o resto son rentas moi baxas".

Considera que esto lleva a que "cada mes estea aumentando o número de persoas no umbral de pobreza" en la provincia de Ourense.

Desde la CEO, reconocen que "el descenso de prestaciones y beneficiarios está directamente relacionado con la gravedad de la crisis" y que frente al descenso importante de las prestaciones, se mantienen casi intactas e incluso en algún caso, como la Risga, crecen las ayudas de menor cuantía. En todo caso apuntan que "la recuperación de la economía supondrá, a medio plazo, una mejora de la coyuntura".

Problemas para parados sin formación y futuras pensiones

"El problema que indican estos datos es que el mercado laboral se rompe", señala Juan Carlos Parada. El presidente de la Cámara entiende que existe un perfil de gente que lleva más de dos años en el paro y que tiene "muy pocas posibilidades de empleabilidad, dan un perfil social muy frágil, tienen poca formación, suelen ser mayores de 45 años y con cargas familiares". Parada considera que sería "necesario poner en marcha un plan para ese perfil de trabajadores en paro".

En este sentido, Etelvino Blanco recuerda que la última reforma sobre el subsidio de desempleo determina que "as persoas maiores de 55 anos non poidan acceder ao subsidio unha vez rematada a axuda da pensión contributiva". Esto lleva a que "este colectivo de maiores de 55 anos, no momento que vaian acceder a xubilación, non van ter as cotizacións suficientes ou van ter cotizacións moi pequenas porque non cotizaron nos últimos anos e verán moi mermada a súa xubilación, e incluso haberá casos de xente que non teña dereito a ela por non cotizar nos últimos anos".

El secretario general de la CIG recuerda que los sindicatos vienen reclamando "dende fai tempo un salario social".