A proposta do Proxecto GEOAtlantic presentada polo Concello en maio de 2016 foi aceptada na primeira fase da candidatura para proxectos de cooperación transnacional no programa Interreg Espacio Atlántico 2014-2020 financiado polo FEDER (Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional).

Das 425 solictudes que recibiu o programa de todo o continente, só foron elixidos 100. E un deles é este proxecto que pretende estudar as posibilidaades de desenvolvemento da enerxía xeotérmica no territorio como fonte de enerxía renovable e impulsar proxectos demostrativos da súa utilización.

O proxecto foi deseñado cun orzamento total de 2.850.000 euros dos que, de ser aprobado, o 75% estaría subvencionado polo FEDER. Ademais do Concello de Ourense, líder e coordinador do Proxecto, participan no consorcio de socios institucións de España, Portugal, Reino Unido, Francia e Irlanda. Para executar o proxecto o Concello de Ourense conta como socios a Energylab, o Instituto Tecnológico y de Energías Renovables de Tenerife, a Associação de Municipios da Cova da Beira, o Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial, as axencias escocesas de enerxía Islay Energy Trust e ALIenergy, a Agence Locale de l'Energie et du Climat métropole bordelaise et Gironde, e o Cork Institute of Technology.

O proxecto pasa agora a unha segunda fase en réxime de concorrencia competitiva no que se describa a proposta de cooperación internacional en detalle. Terán seis semanas para presentar unha candidatura completa. Estímase que se comunciará a aprobación definitiva das candidaturas o próximo 2 de xaneiro de 2017.