Un proyecto clave, no exento de polémica

Un proceso largo y a veces tedioso, por el que han pasado gobiernos de distintos colores políticos, pero que ahora parece más cerca que nunca. Y eso a pesar de las críticas y la polémica política que siempre han acompañado a este proyecto, llamado a ser clave en la ciudad.

La estación intermodal llegará para quedarse en 2020, a mitad de ese año, según los cálculos que maneja la Administración autonómica. "Non hai volta atrás", incidía ayer en su visita a la ciudad Ethel Vázquez, la conselleira de Infraestruturas.

En los últimos meses algunos colectivos políticos y sociales criticaron el proyecto definitivo, ya que lo consideran alejado del diseño inicial de Norman Foster, planteado en 2011. "Dudas" y "debilidades" apreciaron en diferentes ocasiones desde el Colegio de Economistas o el de Arquitectos, aun con elementos positivos. Estos últimos se mostraban el pasado mes de marzo en "total desacordo" con una propuesta que ven "inadecuada".

Políticamente, el PSOE lo llegó a calificar de "apeadeiro" o "pendello", y el BNG criticaba recientemente el proyecto, al considerar que "perdemos unha oportunidade histórica de situar a nosa cidade na senda da prosperidade e da modernidade, xa que non resolve o problema de permeabilidade entre o barrio de A Ponte e o do Vinteún, vai agravar o caos de tráfico do entorno e o aparcadoiro vai ser outro pelotazo urbanístico, como xa o foi o de hospital".

El proyecto inicial de 2011, es añorado por diferentes colectivos, que han criticado el actual diseño

Pese a esas quejas, la primera fase ya ha dado el pistoletazo de salida, y la llegada de la estación de autobuses y el parking –lo que dota el concepto propio de intermodalidad, que se refiere a la utilización de más de un medio en un mismo espacio– promete ser realidad en 2020.

La segunda fase dependerá ya de los plazos que ponga el Estado, a través del Ministerio de Fomento, en lo que se refiere a la adaptación de la terminal de ferrocarril y las actuaciones para mejorar la integración urbana y la conexión transversal con los barrios de A Ponte y de O Vinteún.

Las obras de la primera fase fueron licitadas el pasado mes de febrero, y que se consiguieron, según el regidor ourensano, Jesús Vázquez, pasando de proyectos a realidades "nun tempo récord".

Las obras del aparcamiento subterráneo están valoradas en 7,1 millones de euros, mientras que las de la estación de autobuses fueron adjudicadas por 3,5 millones de euros, lo que hace un montante total de inversión de cerca de 11 millones.

El parking, que estará bajo el actual aparcamiento, contará con una superficie de 8.645 metros cuadrados –4.322,5 metros cuadrados por planta–.