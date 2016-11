Cinco de los proyectos de Galiciencia

“Os grilos e moscas afogados sobreviven ao colocalos en cinsa"

El instituto Lagoa de Antela de Xinzo de Limia participa en Galiciencia 2016 con el proyecto ¿Podemos resucitar insectos?. "Estaba nunha boda e caeume unha mosca na miña copa de auga. Puxen o insecto ao sol e sobreviviu polo que me quedou a curiosidade de si fora casualidade ou non", indicó Antía Quintas, que preparó el experimento junto con su compañera Azahar Elba Casas. También trabajaron con insectos palo y grillos, sumergiéndolos en agua durante 48 horas para colocarlos en diferentes absorbentes como arena de gato, arroz, serrín, azúcar, sal fina y gruesa. "Chegamos á conclusión de que cando se coloca un grilo en cinsa resucita antes xa que é un material que penetra mellor no seu corpo, facilitando que a auga saia mellor", puntualizaron las alumnas.

“Inventei un prototipo para reducir o consumo de auga"

Manuel Porto, del colegio Compañía de María de Santiago de Compostela, diseñó un dispositivo para reducir el gasto de agua en la ducha. "Contabiliza os litros e ao chegar aos 95, consumo diario medio recomendado por la Organización Mundial da Saúde, córtase o suministro e non se restablecería ata pasar cinco minutos", indicó el alumno. El prototipo cuenta con tres válvulas para indicar el nivel de consumo, encendiéndose una luz roja y emitiendo un zumbido cuando roza el límite. El precio del dispositivo ronda entre los 70 y 80 euros. "Cada gota conta e eu tamén quixen aportar o meu grao de area ao medio ambiente", puntualizó.

“La piña es la fruta tropical más digestiva que existe"

Desde el instituo Castro de Baronceli de Queizás, Verín, los alumnos Nerea Pérez y Raúl Romasanta demostraron que la piña es la fruta tropical más digestiva."Llegamos a la conclusión de que los zumos tropicales sí son digestivos, sobre todo la piña". Para ello, estudiaron el comportamiento de las proteasas sobre las proteínas presentes en la gelatina aún sin solidificar, "a la que echamos distintos zumos tropicales de piña, papaya y kiwi", puntualizó Pérez. También realizaron el experimento con zumo comercial, "que no funcionó porque lo somenten a tales temperaturas para que se conserve bien que hacen que las proteasas se desnaturalicen y no quemen la proteína", indicaron.

“Na horta plantamos acelgas e espinacas sen necesidade de terra"

Crear un huerto hidropónico es el objetivo de Adrián Alfonso y Lucía Fernández, alumnos del colegio Compañía de María de Vigo. "Consiste en cultivar plantas sen necesidade de terra e dunha forma ecolóxica e barata", indicó Fernández. Sembraron acelgas y espinacas en una estructura reciclada con palets y botellas de plástico. "A través dun sistema de goteo, ás plantas chégalles a agua e os nutrientes. Tamén é importante que se expoñan á luz solar para que medren", puntualizaron. Para ello, emplearon bolas de arcilla, que sirven de agarre para las raíces. "En pouco espazo, todos podemos ter na nosa casa unha horta deste tipo, que son moi respetuosas co medio ambiente".

“Lo mejor fue trabajar en equipo con nuestros compañeros"

"Los listos tintes" es el título del proyecto de Iria Amado y André Caramés, alumnos del colegio Guillelme Brown de Pereiro de Aguiar, de seis y siete años respectivamente. "Nuestro experimento consistió en ver qué flor blanca se tiñe antes y mejor", indicó Amado. Para ello, utilizaron lirios, rosas, claveles y margaritas, entre otras. "Metimos las direrentes flores en un recipiente con agua, en el que añadimos colorantes alimentarios azul, rojo, verde y amarillo", puntualizó André Caramés. Llegaron a la conclusión de que la margarita es la flor que se tiñe antes y mejor. "Lo que más nos gustó del experimento fue trabajar en equipos con nuestros compañeros Gabriel, Daniel y Sabela".