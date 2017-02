El PSdeG de la provincia de Ourense ha presentado un recurso de apelación contra la decisión del juzgado número 2 de Ourense que decretó el sobreseimiento provisional y archivo del caso que investigaba la adjudicación por parte de la Diputación de un centenar de depuradoras en pequeños municipios del rural.



En un comunicado, el Partido Socialista considera que este caso "no puede quedar impune" ante el "grave carrusel" de "irregularidades y favores" que la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF) "detalla en sus informes".



"La Unión Europea advierte de la existencia de posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, malversación de caudales públicos y fraude", ha señalado el PSOE ourensano que, en su recurso, se interesa por la práctica de nuevas diligencias testificales y señalan que "el rechazo de algunos argumentos de la OLAF "no se ajusta de derecho".



Asimismo, los socialistas han recordado que este caso tiene otra vía judicial abierta en la que "el PP pelea contra sí mismo". "El Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro, independientemente de las supuestas responsabilidades penales que se están dirimiendo en los juzgados de Ourense, mantiene el conflicto vivo por la vía judicial del contencioso administrativo que ya llegó del Tribunal Supremo", han indicado.



En este sentido, han asegurado que el Gobierno central reclama la "inmediata devolución de los 10 millones de euros empleados, según su opinión, irregularmente en el caso de las depuradoras".



Además, en un desayuno informativo celebrado este lunes, el portavoz del grupo provincial socialista, Francisco Fraga, ha justificado la presentación de este recurso al considerar que "no se entró en el fondo del asunto" y "no se practicaron pruebas importantes".