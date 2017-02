O PSdeG-PSOE: "O alcalde é o único culpable da actual situación urbanística"

"Queremos saber se o alcalde pretende petardear o BIC das Burgas e restablecer os dereitos e intereses privados favorecidos polo goberno do PP no 2000 ou se realmente este plan é de interese xeral e vontade política de que siga adiante", explica os socialistas ourensáns nun comunicado tras coñecer a decisión do novo Plan Especial de Protección para As Burgas, que redactarán os técnicos do PERI.-

O PSdeG-PSOE describe a "nefasta xestión do PP no ámbito urbanístico da nosa cidade que se exemplifica claramente no pelotazo urbanístico na zona das Burgas". En relación, ao BIC das Burgas, os socialistas recordan "a obrigación de presentar de novo un Plan Especial para a zona".