El PSOE aconseja al alcalde "máis humildade trala nefasta xestión"

El grupo municipal del PSOE en el Concello de Ourense criticó ayer que el alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, trate de "atribuírse logros para intentar tapas as súas vergoñas", poniendo como ejemplo sus manifestaciones tras la licitación de la reforma del Museo Arqueolóxico, en las que destacaba el papel jugado por el gobierno municipal.

"Pedímoslle ó alcalde un exercicio de responsabilidade, que no tempo que lle queda abandone xa o excesivo marketing político e o cambie pola eficiencia e dilixencia de xestión en asuntos básicos. Que non lle caian os galóns se ten que recoñecer que as obras do Arqueolóxico foron licitadas polo Goberno do PSOE, faille falta honestidade e humildade", señaló el portavoz socialista, José Ángel Vázquez Barquero, que echa mano de las palabras de José Araújo tras su abandono.

"Quedou máis que demostrado que os socialistas tiñamos razón durante todo o que levamos nas críticas á xestión de Jesús Vázquez cando o seu voceiro e man dereita dixo o dos selfis, pouco o nada se pode engadir", explicó el portavoz del PSOE, que habla de "un mandato esgotado e un goberno totalmente roto, incapaz de acadar ningún avance significativo para Ourense, unha nefasta xestión".

Barquero recuerda la precariedad de concesiones, la falta de efectivos en la Policía Local o el "abandono" de zonas verdes.