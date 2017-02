El PSdeG ha acusado al alcalde de O Bolo (Ourense), Manuel Corzo, de "hacerse el sueco" en su declaración ante la Justicia, en la que descargó "toda la responsabilidad de sus actos en los funcionarios" y argumentó que "la secretaria le dijo que, por ley, no podía dar copia de los expedientes".



Corzo compareció este jueves en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Pobra de Trives (Ourense) para declarar sobre la denuncia presentada por el grupo socialista por supuesta prevaricación administrativa.



En ella, presentada el pasado mes de diciembre, acusan al alcalde y a la secretaria municipal de no facilitar documentación para ejercer el control de la actividad política y administrativa del gobierno local.



A través de un comunicado, los socialistas han asegurado que el regidor, que "se negó a responder a las preguntas del abogado denunciante", "afirmó desconocer el reglamento que obliga a dar respuesta a las peticiones hechas por la oposición".



"Corzo, que lleva 24 años en la alcaldía y que es titulado universitario, no puede escudarse en el desconocimiento de la ley para justificar sus reiterados incumplimientos de una obligación democrática", apunta el PSdeG en su escrito.