El PSOE acusa a Baltar de ofrecer Ourense como “parque xurásico"

El grupo provincial del PSOE pidió ayer al presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar,"que deixe de publicitar Ourense como un parque xurásico" y lo conmina a trabajar "para frear a extinción da provincia".

Así se manifestó ayer la portavoz socialista, Elvira Lama, tras la participación de Baltar el pasado jueves en la Cátedra del Reto Demográfico en Madrid, "cando é incapaz de implantar a estratexia provincial contra o despoboamento que propuxo o PSOE".

"A falta de oportunidades de futuro non se soluciona só convidando a visitar a provincia como se fose un safari por un deserto no que desestresarse unha fin de semana", dijo Lama, que recordó a Baltar que "goberna para as e os ourensáns e non para os turistas, polo que é a eles aos que lle debe ofrecer opcións de futuro no ámbito laboral e nos servizos públicos".

Lama acusa a Baltar de "sacarse selfis" en Madrid y de tener como propuestas para revertir la sangría demográfica "o caciquismo e a propaganda", que "non frearán a extinción".