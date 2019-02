El PSOE asegura que el PP comete una "ilegalidade" en La Asunción

El grupo socialista en el Concello de Ourense desconfía de las intenciones del gobierno local, del PP, al aprobar la concesión demanial de subsuelos públicos en el polígono entre la avenida Otero Pedrayo y la rúa Asunción, con el objetivo de que la junta de compensación encargada de desarrollar la actuación pueda habilitar los pasos de vehículos para el aparcamiento que se destinará a garajes de las futuras urbanizaciones.

Para el PSOE, "esta intención de adxudicar directamente, sen concurso público, un aparcadoiro" responde a la "recuperacón da vella política urbanística do PP por parte de Jesús Vázquez e José Cudeiro", recordando que el Campus seguirá sin contar con un aparcamiento disuasorio, "polo que non se solventarán os problemas para aparcar no barrio".

Los socialistas recuerdan que el proyecto fue aprobado en 2013 y, "dende entón nin as zonas verdes están inscritas a nome do Concello e a zona segue a carecer de rúas, prazas e servizos". Insiste el partido en que la decisión de aprobar la concesión del subsuelo público es "ilegal" por hacer la adjudicación de forma directa.

Los promotores han criticado la paralización del expediente y recuerdan que está prevista una inversión de 29 millones en la zona, ahora lastrada por un nefasto aspecto.