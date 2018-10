El PSOE calienta motores

Los motores están en marcha en el PSOE ourensano. En plena vuelta de reconocimiento, las primarias ya asoman por la puerta y en estos días han de hacerse públicas las fechas. Ya nadie duda de que será el fin de semana del 10-11 de noviembre o del 17-18 la fecha de la primera ronda siempre y cuando haya más de dos candidatos, algo que parece cada día más factible, debido al listín de nombres que resuena en el ambiente político.

Las tradicionales familias socialistas son un hervidero de contactos durante estos días. Las fechas se echan encima y en los próximos días comenzarán a aflorar los primeros precandidatos. Algunos de los grupos incluso presumen ya de tener los avales necesarios para presentar un candidato –con 25 basta, lo cual no parece algo muy complicado–.

Es el caso de la denominada "tercera vía" que se muestran dispuestos a presentar "sí o sí" un candidato, a no ser que se alcance el consenso tantas veces deseado y que se consiguió para elaborar la ejecutiva local.

Los socialistas ourensanos siempre viven al límite en cuestiones internas y ningún extremo es descartable hasta última hora. La lista de candidatos se incrementa día a día. Suenan los mismos tres que se postularon ya en 2015, el actual portavoz José Ángel Vázquez Barquero, el incombustible Pachi Vázquez y Javier Rey, que sería el elegido de la "tercera vía" en primera instancia, aunque dependiendo de circunstancias, podrían escogerse otros nombres.

Pero, por supuesto, no son los únicos nombres que han salido a la palestra. De hecho, el nombre que más fuerza ha ganado en los últimos días como candidatable es el de Óscar Pérez Carral, un médico internista cercano al sector del también doctor Pachi Vázquez y que podría ser uno de los nombres elegidos en caso de que este último no diese finalmente el paso. Otros que parecen descartarse son el exparlamentario Pablo López Vidal, uno de los hombres fuertes de Gonzalo Caballero en Santiago.

La cosa va de médicos y no precisamente con el carné socialista. De hecho, el propio secretario provincial, Rafa Villarino, recordó estos días que "incluso unha persoa independente pode dar o paso e postularse", ya que así lo aceptan los estatutos. Y es por ello que han sonado nombres de reputados profesionales de la Medicina en la ciudad. Es el caso del presidente del Colegio de Médicos, José Luis Jiménez, que, eso sí, no ha dudado en afirmar que no entra en absoluto dentro de sus planes dar ese paso, aún ni habiéndoselo ofrecido.

También desde diferentes sectores se ha tanteado a algunos reputados profesionales conocidos de la sociedad ourensana, si bien parece que ninguno de ellos estaría dispuesto a bregarse en unas primarias, y no se atreven a postularse sin una seguridad de consenso.

En este punto, ha sonado con fuerza en los mentideros socialistas el nombre de la exministra ourensana Elena Espinosa, precisamente como generadora de consensnos, aunque no tiene visos de tirar para adelante. Siempre quedará, y parece que gana enteros, la posibilidad de que el actual alcalde de Amoeiro y secretario provincial, Rafa Villarino, se atreva a dar el paso, aunque su cara suena más como candidatable para el sillón de la Diputación.