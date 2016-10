El PSOE de la ciudad rechaza facilitar la investidura a Rajoy

Los militantes del PSOE de la ciudad se reunieron ayer en una asamblea extraordinaria convocada por la Ejecutiva Local para debatir el posicionamiento de la agrupación de cara al Congreso Federal, una reunión en la que se aprobó "por unanimidad" rechazar cualquier apoyo, "por acción u omisión", que facilite la investidura de Mariano Rajoy, según desvela el acta final de la asamblea. Sin embargo, algunas fuentes indican que el debate fue tenso en algunas momentos entre los partidarios de una y otra opción.



Al contrario que en la dirección provincial, los responsables de la agrupación local, liderada por Carmen Rodríguez Dacosta, siempre se había mostrado más cercana al exsecretario General del PSOE, Pedro Sánchez, mostrándole ya públicamente su apoyo antes de su dimisión y destacando su rechazo a que Rajoy continuase al frente del Gobierno.



El acuerdo, alcanzado por aclamación, pretende exigir a los miembros del Comité Federal, entre los que se encuentra la secretaria de Organización en la provincia, María Quintas, que "defendan que no se favoreza un Goberno do PP". El Comité Federal tiene previsto reunirse este domingo para decidir su postura final.



En el debate, también se trató la necesidad de abandonar la provisionalidad con la gestora al frente, reclamando desde la agrupación local la convocatoria "no prazo máis breve" de unas primarias que permitan a la militancia elegir al futuro Secretario General del PSOE.



Sobre el encuentro celebrado ayer, la secretaria de la agrupación local, Carmen Rodríguez Dacosta, destaca la "importancia de poner sobre la mesa un debate ideológico dentro del partido" sobre un tema tan importante.

USO PARA LA ANTIGUA UNIDAD DE SALUD MENTAL

El grupo municipa socialista en el Concello de Ourense exigen al alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, información sobre las gestiones realizadas en los últimos meses para conseguir la cesión gratuita del local que albergaba en el barrio de A Ponte la Unidad de Saúde Mental, propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los socialistas reclamaron a principios de este año en pleno que se pudiese utilizar este equipamiento como un anexo al Centro Cívico del barrio, para albergar así un mayor número de actividades.

En este sentido, la formación destaca que, tras múltiples preguntas en las juntas de área de Benestar Social, el gobierno local no ha dado respuesta sobre las gestiones llevadas a cabo para conseguir la cesión del local.