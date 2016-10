El PSOE critica que la falta de personal hace perder ayudas

El grupo municipal socialista critica que la falta de refuerzo en personal de la concejalía de Urbanismo se traduce en acumulación de expedientes y pérdida de subvenciones.

Recuerda que en el pleno de julio era aprobada una moción en la que solicitaba al gobierno del PP la dotación del personal necesario a esta concejalía con el fin de evitar el bloqueo en el que se encontraban las solicitudes para la instalación de ascensores en el Concello de Ourense, que contaban a la sazón con más de 40 expedientes pendientes de informar desde el año 2015.

Los socialistas entienden que el pago de productividades a funcionarios no es la solución y reclaman que el PP contemple los plazos "y no derive sus responsabilidades de gestión en el funcionariado, con el fin de no crear colapsos, sobrecargas de trabajo y costes extra".