El PSOE critica el gasto en toallas en el Paco Paz

El grupo provincial del PSOE advirtió ayer de que la Diputación "gastou 10.454 euros en 1.800 toallas co logotipo da ‘ourensanía’ que está a entregar discrecionalmente e de balde no Paco Paz".Las toallas fueron encargadas, según el expediente, porque "son imprescindibles para preservar as máquinas e equipos" de la zona de fitnes.

El portavoz socialista, Francisco Fraga, sostiene que el empresario agraciado "foi o mesmo ao que xa lle aboaron miles de euros polas pulseiras e pins da ‘ourensanía’ que a Deputación tamén reparte a quen lle ven en gana".

Fraga avanzó que su grupo estará "vixiante" ante la "inxente" cantidad de dinero otorgada, dicen, a dicha empresa.

"Todo este dispendio é absolutamente innecesario", según Fraga, "porque en calquera centro deportivo as toallas para secar o suor lévanas os usuarios da súa casa e non llas regala o ximnasio".

Fraga destacó como "agravante" que el Pazo de Deportes Paco Paz "encadea, ano tras ano, perdas millonarias".

Los cálculos socialistas elevan a un "mínimo de 42.000 euros" el gasto en toallas, pulseras, pins y otro tipo de material publicitario durante los últimos 18 meses.