El PSOE demanda mejoras en los seis centros de salud de la ciudad

​El PSOE llevará a debate en el pleno municipal del mes de enero las últimas medidas tomadas por la Xunta en el área sanitaria y exigirá mejoras en los centros de salud de la capital ourensana.

Según los socialistas ourensanos, "unha atención primaria fortalecida supón unha maior capacidade de funcionamento da rede de hospitais", lo que derivaría en la "redución de entradas en urxencias" y "optimización de listas de espera". Por otra parte, señalan que desde la llegada de Núñez Feijoo al gobierno gallego el sistema público de salud contrata al 15% de los titulados MIR, "unha cifra insuficiente para cubrir as necesidades dun sistema que precisa unha dispersión notoria para cubrir a situación demográfica".

El grupo socialista demanda la construcción de nuevos centros de salud, así como la reforma de alguno de los existentes. "O plan de mellora da atención primaria, iniciado na lexislatura 2005-2009, supuxo unha base estratéxica que non foi continuada polo goberno do PP", señalan fuentes del partido. En estos momentos, tal y como denuncian, las bajas de profesionales de los centros de salud no se cubren con profesionales sustitutos, sino que el cupo de pacientes recae en sus compañeros. "Así se acumulan as esperas e os retrasos e o Sergas non está ofrecendo unha solución satisfatoria nin para os profesionais nin para os usuarios", apuntan. Además, aquejan los defectos de conservación y problemas de accesibilidad de los centros de salud.

El PSOE también llevará a pleno la situación de la atención pediátrica en la provincia: "Nos 9 anos de goberno de Feijoo non existe unha proposta firme de medidas para paliar este déficit e polo tanto non hai previsión de mellora".