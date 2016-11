El PSOE de la Diputación escucha a los portavoces de la comarca de Ourense

Los diputados provinciales del PSOE Susana Rodríguez y Adolfo González Nóvoa mantuvieron ayer una reunión con los portavoces del partido en los concellos de la comarca de Ourense para escuchar sus demandas y poner en común las líneas de actuación sobre las que se quiere trabajar en los próximos meses.



Según fuentes socialistas, el objetivo de este encuentro era establecer un sistema en red que agilice la puesta en común de los temas que afecten a los municipios del área. "A finalidade é a posta en valor da labor que fan os portavoces municipais e o que se fai dende o grupo provincial na Deputación, que as propostas se convirtan en iniciativas e, ó mesmo tempo, se manteña unha canle de comunicación continua entre ambos niveis institucionais para conseguir unha acción política coordinada", explican.



Entre las áreas de actuación sobre las que se busca trabajar, se escucharon propuestas sobre medio rural, protección del medio ambiente y el contacto con los sectores productivos agrícolas de la zona, como por ejemplo la apicultura.



De la misma manera, se comentó la necesidad de articular propuestas en los ámbitos de la sanidad, sobre todo en aquellos aspectos que afectan a los concellos, como la permanencia de los servicios de pediatría en los centros de referencia; transportes y movilidad interurbana.



Por último, se abordaron temas de participación ciudadana, cultura, infraestructuras y financiamiento local, así como algunos específicos de cada concello. "Todas estas iniciativas terán, ben seguro, a súa artellación no traballo desenvolvido polos deputados do grupo provincial", aseguró Susana Rodríguez.