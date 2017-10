El PSOE exige ayudas "inmediatas" para la "gravísima" sequía en Ourense

El PSOE de la Diputación de Ourense ha exigido ayudas "inmediatas" para la "gravísima" sequía que "arrasa" el agro.

Los socialistas, que ya reclamaron en el pleno provincial del mes de junio un plan de ayudas ante la falta de lluvia, han visitado este viernes a ganaderos y agricultores de la comarca de Viana, una de las más afectadas.

Allí, han mantenido un encuentro con representantes de Unións Agrarias (UU.AA.) y visitado las explotaciones más perjudicadas, tras lo que han cargado contra el presidente de la Diputación

El portavoz provincial del PSdeG-PSOE, Francisco Fraga, ha criticado la "inoperancia" del PP ante una cuestión "fundamental que le está explotando en la cara a los productores afectados".

"Es necesaria la implicación de la administración. Vamos a reclamar medidas que pasan por ayudas inmediatas en la Xunta de Galicia y en la Diputación", ha subrayado.

"No es capricho porque si el ganado ni come ni bebe, se muere", ha advertido. Al respecto, Fraga ha avisado de que esta situación "no admite espera".

También han participado esta jornada en la visita el alcalde de Petín y diputado Miguel Bautista, y el teniente de alcalde de Viana, Santiago Barja.