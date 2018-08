El PSOE exige una mayor atención al programa Vacaciones en Paz

El PSOE mostró este domingo su preocupación por la evolución del programa Vacaciones en Paz por la "falta de compromiso" del gobierno municipal, criticando que este año la ciudad únicamente haya recibido cuatro niños, siendo la única de las capitales gallegas en las que ni siquiera hubo una recepción oficial.

"Esiximos dende o noso grupo ó actual goberno do PP un maior compromiso e aposta por este programa, co fin de evitar que o vindeiro ano desapareza por completo na nosa cidade, a única que non mantería o programa, despois de 22 anos", señalan los socialistas.

La formación sospecha de que la "desidia e o pasotismo" del alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, y la concejala de Asuntos Sociales, Sofía Godoy, tiene "a intención de suprimir este programa alegando ausencia de demanda e falta de liquidez económica".

Los socialistas señalan que "anos atrás, Ourense chegou a acoller ata 70 nenos procedentes do Sáhara" a través del programa Vacaciones en Paz, desarrollado en coordinación con la Asociación Solidaridade Galega co Pobo Saharaui.

"A difusión do programa por parte do PP foi nula e a imposibilidade dun compromiso económico maior polo burato negro na concellería", añaden.