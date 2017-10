PSOE y OUeC ven “demoledora" la sentencia del jefe de Personal

La sentencia vertida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ourense que anula el nombramiento de Francisco Javier Rodríguez-Nóvoa González como jefe del servicio de Recursos Humanos del Concello de Ourense, al entender que existió "desviación de poder" en el proceso, provocó ayer un nuevo enfrentamiento dialéctico entre gobierno local y oposición municipal.

A un lado, PSOE y Ourense en Común, impulsores del recurso admitido por el juez, ven "demoledora" la resolución, congratulándose de que hayan sido tenidos en cuenta sus argumentos sobre el "traxe a medida" que veían en el concurso para Rodríguez-Nóvoa. Al otro, la concejala de Personal, Flora Moure, que recuerda que el fallo es susceptible de apelación y que "no es firme".

Por los socialistas, compareció Javier Rey, mientras que OUeC eligió a Ledicia Piñeiro. Rey destacó que la sentencia confirma "o que xa profetizamos o pasado mes de novembro, que o PP quería un comisario político con carácter indefinido" en el Concello.

"Non era ético e agora sabemos que tampouco legal. Non podemos permitir que eses comportamentos sexan a tónica habitual na administración, esperemos que esto signifique acabar coa impunidade do PP nas institucións", afirmó Rey.

Por su parte, Piñeiro, mostró su "satisfacción" por la sentencia, recordando que la designación de Javier Rodríguez-Nóvoa se produjo "nun posto estratéxico da xestión municipal".

La respuesta a los ediles de la oposición llegó poco después. Flora Moure incidió que el fallo "no es firme", dejando en manos de los servicios jurídicos, "a la espera de una valoración minuciosa", el recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. "Respetamos la decisión judicial, pero no compartimos sus criterios", puntualizó la edil de Personal.

Moure aprovechó también para cargar contra los socialistas, recordando la anulación en el anterior mandato del nombramiento de la actual edil del PSOE Carmen Rodríguez Dacosta como responsable de Recursos Humanos. Ironizó con la ausencia de esta en la rueda de prensa.

"Sorprende su ausencia, teniendo en cuenta que la sentencia hace mención a la responsabilidad del PSOE", dijo Moure. En su argumentación, el juez recuerda que la eliminación del requisito de ser licenciado en una rama específica para ocupar la jefatura de Personal se llevó a cabo en 2009, con un gobierno socialista.

Sobre esto, Javier Rey se limitó a decir que el procedimiento resuelto hace unos días se refiere al concurso sobre Rodríguez Nóvoa.

Responsabilidades

Ledicia Piñeiro entiende que más allá del fallo judicial, ahora es el momento de "dirimir responsabilidades" en el gobierno municipal, por lo que reclama la dimisión de Flora Moure y el alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, una petición a la que se sumó Javier Rey.

"Foron advertidos antes do contencioso cun recurso de reposición e fixeron caso omiso, poderían ter incurrido en prevaricación", destacó Piñeiro, que cuestionó también el trabajo desarrollado por Rodríguez-Nóvoa: "A súa labor é moi cuestionable".

El todavía jefe de Recursos Humanos del Concello eludió hacer una valoración sobre el fallo judicial, limitándose a asegurar únicamente que recurrirá la sentencia. n