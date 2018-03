El PSOE pide la dimisión de la concejala popular Sofía Godoy

El PSOE solicitó ayer de nuevo la "dimisión inmediata" de la concejala de Igualdade del Concello de Ourense, Sofía Godoy, tras las "gravísimas declaracións contra o feminismo" durante el debate de una moción sobre la huelga feminista del 8-M durante el pasado pleno.

Los socialistas critican que el PP perciba al movimiento feminista "como unha ameaza", tras asegurar que cargos como Godoy "xa nin sequera o disimulan". La agrupación local del PSOE considera "degradante e imperdoable" la percepción sobre el papel de la mujer de la concejala popular.

Las declaraciones, en las que Godoy se refería a algunos tintes partidistas de grupos que querían provocar enfrentamiento, llegaron a tener repercusión nacional, algo que hace que Ourense se proyecte "coma unha cidade que non está á altura dunha chamada social de cambio e modernidade". El PSOE anunció que "por coherencia" no volverá a actos de la Concellería de Igualdade.

"Debate político"

Godoy aseguró ayer que "no dije absolutamente nada contra las feministas, es algo que se manipuló recortando mi intervención" y que habló "de un partido dentro de un debate político". Ante la decisión del PSOE de no ir a actos de Igualdade, lo ve "respetable, aunque deberían fijarse en lo que se hace y no en opiniones políticas".