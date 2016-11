El PSOE pide ‘prudencia' con la solución para los contenedores

El grupo del PSOE en el Concello de Ourense pide al gobierno local "prudencia" con la decisión final que se adopte con los contenedores soterrados, después de que el PP asegurase que se iban a reparar para ponerlos en marcha con la inversión más rentable para las arcas municipales.

Los socialistas apuestan por esperar a la entrega de la auditoría que desgranará la propuesta adecuada para el sistema de recogida de basuras, que será debatido por los grupos políticos en la mesa de trabajo constituida a mediados de diciembre.

"Debemos buscar a mellor solución para a cidadanía, a cal se decidirá con todos os informes, pedimos ó goberno que non saque conclusións precipitadas e interesadas políticamente", expone el PSOE, que critica al PP por tratar de "vender xestión un ano e cinco meses despoios do inicio do mandato".