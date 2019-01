PSOE y PP avivan su polémica por la agenda de Manuel Baltar

El PSOE y el PP de la Diputación avivan la polémica surgida hace unos días a raíz de una petición de la portavoz socialista en la institución, Elvira Lama, para que el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, compareciese en comisión para explicar los detalles de su agenda, en concreto de los viajes a actos fuera de Ourense.

Rechazada esa demanda por el grupo de gobierno, Lama tramitó este lunes por registro 64 preguntas para conocer en el pleno del viernes los datos de sendos viajes. "Xa abonda de ter un presidente ausente ó que o único que lle gusta é pisar moqueta por aí adiante, ten que render contas e non pode agocharse detrás dunha páxina web con datos que non son reais", señaló la portavoz socialista antes de registrar sus preguntas, elevando a 34 los desplazamientos "sen ningún dato e outros tantos incompletos".

La respuesta a estas manifestaciones no se hizo esperar y así, el coordinador del grupo provincial del PP, Pablo Pérez, recordaba que la Diputación "é líder en transparencia no ámbito nacional", indicando que el portal web de la institución cuenta con más de un centenar de epígrafes de información institucional "a disposición da cidadanía, onde tamén están perfectamente detalladas as viaxes do presidente".

Pérez destaca también que "o traballo no ámbito da transparencia lle ten valido á institución provincial o recoñecemento pola súa labor a prol da innovación e a permanente interactividade cos veciños".