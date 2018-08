PSOE y PP de Pereiro coinciden en apostar por un parque acuático

El PSOE de Pereiro de Aguiar pidió este viernes en el pleno instar a la Xunta a crear un parque acuático en el complejo deportivo de Monterrei, en una moción que no salió adelante al no aprobar el gobierno local la vía de urgencia para su debate.

El PSOE quería instar tanto a la Xunta como a la Diputación a "cumplir con el compromiso electoral" anunciado en 2016 " a bombo y platillo". El concejal socialista Jorge Gutiérrez criticó la "falta de asignación económica en los presupuestos y la concreción de la propuesta", y destacó la "falta de coherencia" de DO en Ourense y Pereiro, "donde defienden intereses contrapuestos".

En lo que parecen coincidir PSOE y PP es en que Monterrei es la "ubicación idónea" para situar el parque acuático. Así lo señaló también el teniente de alcalde, Manuel Doval, que invitó a los socialistas a llevar la moción por vía ordinaria.

"Quedan dous anos para que acabe a lexislatura, e xa instamos na Deputación a que presente o proxecto", indicó Doval, que defendió que el parque "ten que estar onde ten que estar", recordando, además, que el complejo deportivo "ten espazo para ser ampliado", y futuros servicios como la senda peatonal y la mejora del camino que lo une con Cachamuíña.

Desde DO, su portavoz, Francisco González, en respuesta a los socialistas, dijo que "apoio o parque acuático, e se é no Pereiro moito mellor".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Los grupos de oposición se mostraron críticos con el alcalde. Desde Son do Pereiro, Jorge Lamas señaló que "a democracia brilla pola súa ausencia", al recordar que "por sistema" no se aceptan mociones urgentes. Por ello, piden una ordenanza de los plenos para "regular o dereito dos grupos".

Por su parte, en DO que "non se nos dá resposta, e o alcalde dinos que non está para atender chorradas".