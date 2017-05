O PSOE presenta as alegacións ao proxecto da estación intermodal

O grupo socialista presentou este mércores catro alegacións ó proxecto da estación Intermodal.

A primeira delas fai referencia a xustificación dos costes asignados en cada partida de inversión, cunha comparativa de prezos de mercado en actuacións semellantes. "É un absoluto despropósito e non existe xustificación para o prezo de 5.800 euros/m2. Estamos ante un orzamento falso que está a plantexar unha inversión ficticia", asegurou Barquero.

A segunda é que non existe xustificación algunha que acredite os costes asignados na estación de autobuses, que non debería superar os 1.500 €/m2.

A tercerira, sobre a recalificación gratuita de terreos e as consecuencias xurídicas do cambio de uso da parcela. Asegura que a Confederación Hidrográfica Miño-Sil algo terá que decir porque son terreos ao carón do río. "Para que se poda levar adiante é preceptivo un informe xurídico municipal e outro da CHMS", explicou o portavoz socialista.

E por último, o cumprimento do punto cuarto do protocolo asinado o 12 de abril de 2012 polo alcalde e o ministro de Fomento. "O documento que se presenta incumple todos os obxectivos daquel protocolo", afirmou,