El PSOE provincial pide una rebaja de las tarifas del AVANT Ourense - Coruña

El PSOE ourensano "demanda" la inmediata rebaja de las tarifas del Avant que une Ourense y A Coruña después de que este servicio se convirtiera en el segundo con más pasajeros en Galicia. Hasta 704.000 personas tomaron en 2017 esta alternativa para moverse entre ambos puntos de Galicia, sobretodo aquellos que se dirigieron a Santiago de Compostela. Según explican los socialistas, a pesar de ser "un 66% máis caro", tuvo más pasajeros que los viajes que unen Vigo con Santiago o A Coruña.

El portavoz provincial del PSOE, Francisco Fraga afirma que "esta clara marxinación contra Ourense non pode seguir vixente, con tarifas abusivas que están a saquear os petos dos viaxeiros, mentres nos traxectos do Eixo Atlántico gozan de prezos moito máis baixos". Fraga recuerda que el Parlamento gallego "aprobou o pasado mes de febreiro por unanimidade unha proposición non de lei, na que se esixe ó Goberno central a equiparación de tarifas e frecuencias desde Ourense".