El PSOE quiere que la Feira do 21 sea “evento oficial y mensual"

La Asociación de Vecinos de Santa Teresita y la de comerciantes de O Vinteún celebraron ayer la segunda edición de la recuperada Feira do 21, un evento histórico del barrio no exento de polémica. El grupo municipal socialista "exige" al gobierno popular que esta cita se incorpore oficialmente al calendario ferial del Concello de Ourense, de acuerdo con la petición de los vecinos del barrio.

"Dado o seu éxito, debería existir vontade política e compromiso para que se poida seguir celebrando", indican desde el PSOE ourensano. En la junta de área de Comercio, el portavoz, Vázquez Barquero, propuso el estudio de la modificación urgente de la actual Ordenanza Municipal, para que la Feira do 21 sea "un evento mensual máis dentro do marco legal".

La primera moción presentada por el grupo municipal socialista relacionada con el apoyo a este evento histórico fue en agosto de 2016, donde ya instaban al Concello a incorporar la feria al calendario festivo mensual. La segunda ocasión en la que llevaron al pleno la cuestión fue en septiembre de 2017, argumentando la "reivindicación histórica" y la cita "revitalizadora para a actividade comercial e cultural do barrio e do resto da cidade". En este sentido, los socialistas piden "compromiso institucional de colaboración" para garantizar la continuidad de la Feira do 21.

"A pesares de que o goberno do PP finalmente colaborou coa celebración destas Feiras, desentendéndose da súa continuidade en base a que existía un informe xurídico negativo que impedía a súa celebración mensual, o voceiro socialista esixiu en varias ocasións á concelleira Flora Moure que se estudiara de xeito inmediato a posibilidade de modificar a actual ordenanza", señalan desde el PSOE, pidiendo "consenso e vontade".