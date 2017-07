El PSOE sopesa judicializar la tramitación de la intermodal

La tramitación del proyecto de la estación intermodal, ya en manos de la Xunta para conseguir cobertura urbanística mediante la Ley 3/2016 de medidas excepcionales para proyectos de interés público, continúa generando controversia en la sociedad ourensana.

Uno de los principales opositores a la actuación ha sido desde un primer momento el grupo municipal del PSOE en el Concello de Ourense. Según trasladaba ayer su portavoz, José Ángel Vázquez Barquero, los socialistas están sopesando emprender acciones legales con los pasos dados por las diferentes administraciones para seguir adelante con el proyecto.

Esta postura se apoya en dos argumentos. Por un lado, Barquero muestra su contrariedad por el rechazo a las alegaciones presentadas durante la fase de exposición pública, un informe elaborado por la Concejalía de Urbanismo necesario para dar el beneplácito a la actuación en el barrio de A Ponte, aprobado el pasado jueves, según explicó el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez.

"Todas as alegacións foron rexeitadas polo goberno municipal, claudicando novamente fronte os intereses do Ministerio de Fomento, Adif e o Partido Popular. Pero para nós continúan tendo lexitimidade", destacó el portavoz del PSOE.

Además de las alegaciones, los motivos que llevan a Barquero a estudiar la judicialización del proyecto se centran en el convenio marco de colaboración suscrito hace poco más de un año por Concello de Ourense, Xunta y Gobierno central. "Asinouno o alcalde apropiándose de competencias do pleno. Asume compromisos urbanísticos e económicos en nome do Concello para os que non está habilitado, ó ser competencias exclusivas do pleno", añade Barquero, que entiende que es "necesario preservar os lexítimos intereses dos ourensáns".

Veinte colectivos en la plataforma

La plataforma ciudadana configurada el pasado jueves y que se denomina "Tren Digno" se compone de una veintena de organizaciones, así como de más de 70 personas a título individual. Uno de los grupos más visibles que conforman el colectivo es el Colegio de Arquitectos, pero también hay organizaciones políticas como PSOE, Ourense en Común o BNG, sindicales (CC OO, UGT, CIG o Sindicato Ferroviario), vecinales (Carlasca, Casco Vello o Santa Teresita) y otros como Stop Desahucios o Adega.

Sus críticas se centran en que el proyecto de la estación intermodal acordado entre Concello, Xunta y Adif generará más problemas a la ciudad al no dar respuesta a las principales demandas de A Ponte.

CEO, constructores y Cámara, contentos con la funcionalidad de la futura estación

La Confederación de Empresarios de Ourense, Asociación de Constructores y Cámara de Comercio hicieron pública ayer una carta redactada de manera conjunta por sus tres presidentes, José Manuel Pérez Canal, Eligio Nieto y Juan Carlos Parada, respectivamente, enviada al alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, para trasladarle su satisfacción por el proyecto presentado hace unas semanas de la estación intermodal.

"Nos complace trasladarle la positiva impresión suscitada tras escuchar las explicaciones ofrecidas por los técnicos. Valoramos la funcionalidad, entendiendo que facilita el uso combinado por parte de los viajeros", destacan en su misiva.

Además, los representantes empresariales valoran que los documentos presentados confirmen la apuesta de Fomento por la variante exterior, "irrenunciable para nosotros", así como las soluciones para garantizar la permeabilidad entre barrios.

"Entendemos que se trata de un paso adelante en un proyecto que debe caminar sin perder un minuto más, después de tanta dilación, para traer el AVE a Ourense", comentan en la carta, añadiendo que estarán "vigilantes" para que se respeten los plazos comprometidos por las administraciones.

"Le instamos a mantener una presión constante para impedir cualquier tipo de relajación en la ejecución de las obras pendientes, pues se trata de una aportación decisiva para el Ourense al que aspiramos", concluyen.