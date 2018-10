El PSOE ve ahora “viable" su apoyo al plan de obras

Las diferencias entre PP y PSOE que amenazaban la inversión millonaria en obras para la ciudad parecen cerca de solventarse, al menos para el grueso de las actuaciones proyectadas por el gobierno municipal en los diferentes expedientes de modificación de crédito que ha preparado para buscar su aprobación, la próxima semana, en pleno.

La celebración de la comisión de seguimiento y control exigida por el PSOE para votar a favor de las modificaciones presupuestarias parece haber reconducido la situación, ya que según explicaba a la conclusión de la reunión el portavoz socialista, José Ángel Vázquez Barquero, "se ha avanzado mucho y es muy viable el plan de obras". Se refiere el líder del PSOE a la segunda fase del plan iniciado en otoño de 2016 y que no pudo concluirse al tener los fondos aprobados (casi 13 millones) solo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017.

Por el contrario, no termina de despejarse el futuro de las modificaciones de crédito por valor de dos millones con las que se quieren impulsar, entre otras cosas, reformas en calles como Bedoya o Nosa Señora da Saínza, acondicionamiento del campo de la fiesta en Velle o el arreglo del Pozo do Inferno. "Volveremos a reunirnos el lunes, pero no lo tenemos claro, no hay una decisión cerrada", señala Barquero.

Por parte del gobierno, el edil de Infraestructuras, José Araújo, destacó que la reunión "foi moi interesante e intensa", asegurando que se profundizó en las explicaciones de los proyectos. Insistió Araújo en que las obras que se quieren aprobar "ou ben son peticións veciñais ou acordos plenarios demandados polos grupos".

Del movimiento vecinal acudieron los líderes de la Federación Limiar, Manuel Mosquera, y Agrupación Miño, Lorinda Fernández, así como un representante de los vecinos de A Ponte. Mosquera recordó que "no se pueden tener parados 70 millones" y urgió un acuerdo.

Por parte de Ourense en Común acudió el concejal Miguel Doval. DO no envió representante y no ofreció explicaciones por ello, algo que molestó a Araújo.