El PSOE vuelve a cerrar la puerta a Pérez Jácome

Si el viernes pasado realizaba el anuncio, el lunes por la tarde el portavoz de DO, Gonzalo Pérez Jácome, hacía llegar al secretario xeral del PSOE en la ciudad de Ourense, José Ramón Fernández Morgade, una carta en la que le comunicaba formalmente que promoverá una moción de censura para intentar derrocar al gobierno del PP, apelando a la "coherencia" con lo planteado por el PSOE en el Congreso.

Con el objetivo de ejercer presión sobre los socialistas y convertir la cuestión en un debate público, DO solicitó ayer a última hora de la mañana por registro la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir sobre ello, pese a no tener ningún carácter vinculante.

Será finalizada esta sesión, que según el reglamento debe ser convocado en el plazo máximo de 15 días hábiles, cuando DO firmará oficialmente ante el secretario la moción de censura, que de nada serviría sin los apoyos de los socialistas.

Sin embargo, en la dirección local del PSOE mantienen clara su hoja de ruta, como confirma José Ramón Morgade, que se reafirma en sus manifestaciones del pasado viernes y explica lo que sucederá mañana en la reunión de su ejecutiva.

"Se tratará, daré conocimiento en mi informe de la carta que nos han remitido porque el orden del día está cerrado, pero lo que está claro es que es un tema que se trató ya en dos ocasiones y desde ese momento no hubo ningún cambio sustancial, por lo que no hay ninguna variación", refleja el secretario local de los socialistas ourensanos.

No esconde Jácome en su escrito que su intención pasa por forzar una consulta a la militancia del PSOE sobre si apoyarían una moción de censura, algo que pasaría por que alguno de los miembros de la ejecutiva socialista plantease esta posibilidad en la reunión de mañana. Fuentes consultadas explican que es algo bastante remoto, dado que el rechazo a la moción de censura es evidente.

Utilización

El PP criticó la "utilización perversa"de la institución. "Ourense non lle vai seguir producindo os programas ó propietario de DO, que quere que vivamos constantemente no día da marmota", señalan los populares.

Esta formación recuerda a Jácome que "hai oito días tivo na man abrir a porta a unha cuestión de confianza".