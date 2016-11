Carlos Latre: “El público hace que me siga sintiendo como en un estreno cada noche"

Comenzó su carrera en 1999 y con solo 19 años conocía la fama de la mano de "Crónicas Marcianas". Carlos Latre es el imitador más reconocido del país, con 600 personajes en su lista, y esta noche actuará por primera vez en Ourense.

¿Cómo surgió "Latre in Live"?

Me gusta estar muy al tanto de la actualidad, hacer que mis espectáculos estén muy vivos, se muevan. Hace años que quería llegar a ciudades de Galicia dónde no había podido llegar anteriormente con otras giras y shows. Para estas tres ciudades: Pontevedra, Lugo y Ourense he preparado un “Carlos Latre In Live” muy especial. La gente encontrará mis personajes e imitaciones pero también la referencia a todo lo que está pasando en el mundo político, social, cultural, deportivo y televisivo del país.

¿Cómo valora su trayectoria?

Estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho. Con sus más y sus menos, por supuesto, pero todo me ha ayudado a ser quien soy y estar dónde estoy… He tocado muchas disciplinas que me gustan y sigo queriendo aprender cada día más. El contacto con el público hace que me siga sintiendo como en un estreno todas las noches.

¿Cómo es el proceso de preparación de un personaje?

Para mí siempre hay un punto de partida. Puede ser la voz, un gesto, una cara o un ademán. A partir de ese punto elaboro la imitación alrededor de ese personaje: lo estudio, lo analizo, lo detallo y procuro buscar los referentes que la gente tiene más cercanos para intentar conseguir que vea lo que recuerda de él. Después se articula todo en una pose, una forma de caminar, de hablar, de gesticular…



¿En qué medio se siente más cómodo?

Realmente en todos. La radio es el medio en el que llevo toda la vida, ininterrumpidamente. La televisión me ha dado grandes oportunidades y ha sido una plataforma increíble de trabajo. El doblaje me encanta y el cine es aún mi asignatura pendiente. Quizás me quedo con el teatro. El contacto con el público, el directo cada noche, la improvisación, el olor a tablas… Es dónde realmente soy yo de verdad.

¿Tiene algún proyecto en mente?

¡Muchos! Mi mente no para. Ahora seguimos en la exitosa quinta temporada de "Tu cara me suena", que se alargará hasta pasado fiestas. Hay un par de proyectos más de tele por ahí, junto a Boca-Zas de Disney Channel. Preparo ya mi próxima gira teatral, que será un paso adelante en todo lo que he hecho hasta ahora y estoy concentrado también en mi salto a América, que espero que sea muy pronto.

Es un referente en la imitación siendo muy joven, ¿qué espera del futuro?

Soy de los que piensa que, lo que venga, será maravilloso. Me gusta afrontarlo todo de cara, sea bueno o menos bueno, para intentar sacar el máximo partido de todo lo que haga. Me gustaría seguir haciendo que la gente disfrute con mi trabajo y poder ofrecerles lo mejor de mí. Y ser feliz. Me conformo con eso…no es mucho, ¿no?.n