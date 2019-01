Puesta en valor de la ciudad a través de la fotografía

La asociación Atega XXI entregó los tres galardones de su concurso de fotografía del 2018. El tema central de la convocatoria era la ciudad de Ourense y su riqueza cultural, patrimonial, histórica y medioambiental.

De esta forma, el jurado entregó los premios a las tres imágenes que "más contribuyen a sensibilizarnos sobre la importancia" del patrimonio histórico, del activismo social y del acceso de personas con movilidad reducida a los elementos patrimoniales del concello de Ourense. En total se habían presentado 30 fotografías a la convocatoria artística.

Anxos Rodríguez, Iván Castiñeiras y Rochi Nóvoa resultaron los ser premiados. "Non sabemos ata que punto a situación persoal dos gañadores reflicte a realidade social e cultural do noso concello, pero dúas das tres persoas galardoadas víronse obrigadas a emigrar por razóns laborais", apunta Julio Álvarez, presidente de la asociación. Rodríguez vive actualmente en Valencia, Castiñeiras vive en la Alsacia francesa. "Dúas das persoas premiadas teñen unha intensa relación profesional co mundo cultural", añade Álvarez. Rochi Novoa es una conocida poeta y activista cultural ourensana, e Iván Castiñeiras es cineasta y participa con frecuencia en certámenes de cortometrajes.

El jurado de los premios estuvo formado por Elvira Carregado, arquitecta municipal, Ángel Alonso, doctorando de la Universidad de Vigo, y Rubén Méndez, director de cine y televisión.

Acto de clausura

La entrega de premios sirvió como clausura de la exposición de las 30 fotografías participantes, que se podía visitar en el Liceo hasta la tarde de este martes.

En el acto participaron representantes de distintas organizaciones que trabajan en la ciudad con colectivos de personas con diversidad funcional, como Discafis-Cogami, Renacer Ourense y la Asociación Down, además del Centro Cultural Vázquez Gulías. Atega XXI se comprometió a colaborar para hacer la ciudad "máis accesible" y en defender el patrimonio arquitectónico y su rehabilitación.n