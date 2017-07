O Pulpo Extreme volve a Ourense

A delegada da Xunta de Galicia en Ourense, Marisol Díaz Mouteira, participou xunto co alcalde do concello ourensán, Jesús Vázquez Abad, na presentación da segunda edición do festival Pulpo Extreme, que está previsto se celebre na cidade das Burgas entre os días 9 e 30 do vindeiro mes de setembro. Trátase dunha actividade que reunirá aos mellores profesionais dos deportes extremos e de arte urbana.

O festival conta co apoio, entre outras entidades, da Secretaría Xeral para o Deporte; Secretaría Xeral de Cultura da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado. Díaz Mouteira enmarcou a colaboración con Pulpo Extreme na aposta do Goberno galego por apoiar todo tipo de proxectos que contribúen á dinamización cultural das vilas e cidades galegas. En concreto, este festival recibe unha achega de case 10.000 euros.

O Pulpo Extreme é unha iniciativa que sitúa á Ourense no circuíto de festivais urbanos e que mistura deportes extremos e arte urbana, “dirixida á mocidade pero da que poderán gozar todos os cidadáns”, asegurou a delegada territorial.

O 9 de setembro terá lugar o primeiro dos eventos denominado o ‘Descenso Urbano’ dende Carmelitas ata as Burgas. A segunda parte do programa será do 27 de setembro ao 1 de outubro no entorno das instalacións municipais de Oira, no que haberá probas de skate, patíns en liña, quad, BMX ou scooter. O programa tamén inclúe actividades paralelas dende reunión de artistas do graffiti ata actuacións de DJ’s.