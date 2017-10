O PXOM de Ourense contempla un aumento do 25% do solo de núcleo rural

O Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Ourense contempla para a súa aprobación provisional e no que respecta ao solo de núcleo rural un aumento do 25,6 por cento, pasando de 233 hectáreas (913 vivendas) a 313 hectáreas (1.272 vivendas).

Segundo indicou o Concello de Ourense nun comunicado, no documento tamén se contempla un aumento do 3 por cento no total de espazos libres e equipamentos, incluíndo sistema locais (546 hectáreas, 16 máis que na aprobación inicial).

Tal e como puxo de manifesto o equipo redactor na reunión técnica mantida cos grupos políticos, prevense 27 sectores de plan en solo urbanizable, 26 plans especiais de dotación de infraestruturas, 16 plans especiais de reforma interior e 59 polígonos en solo urbano non consolidado.

A PXOM de Ourense está finalizado en toda a súa tramitación, despois da recepción do último informe --positivo-- da Consellería de Medio Ambiente, que determina a súa viabilidade.

Unha vez sexan incorporadas as determinacións da memoria ambiental --calcúlase un prazo de 20 días--, o documento poderá someterse á aprobación por parte do pleno da corporación municipal.