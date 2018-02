¿Qué hacen estos tíos en Ourense?

En una oficina de A Ponte con las persianas medio bajadas entrena un equipo de Primera División desde hace un mes. Un catalán, un andaluz, un sueco, un danés y un holandés. El coach es asturiano y el jefe gallego. No pasan de los 24 años y alguno sabe lo que es ser "mejor de Europa". Se llaman Penguins y compiten en la Liga de Videojuegos Profesional de España, una de las más importantes del mundo. Salvo el McDonals, casi todo lo demás corre a cuenta de la marca.

¿Qué hacen en Ourense? "Queríamos representar al norte de España en la competición, ya que no existía ningún club localizado en esta zona. Al ser gallego, nos decantamos por venir aquí", explica Alejandro Núñez. La empresa le contrató hace años como psicólogo para los jugadores y ahora es el mánager. Lo llamaron para normalizar el asunto. "Uno de los principales problemas, y no es por el estereotipo, son las habilidades sociales. Queremos que hagan su vida. De hecho, somos el único equipo que tiene a dos jugadores estudiando. Y el cuerpo técnico, probablemente también sea el único", dice. El entrenador, Pablo Menéndez, dejó la geología por el League of Legends, el juego de estrategia que les da de comer. Adrià, el jugador catalán, estudia ingeniería de telecomunicaciones a distancia. Hendrick, holandés, Turismo.

El show de los pingüinos

"El símil más fácil a nuestro sistema es el de la cantera de fútbol, Donde a los jugadores no solo se les proporciona un sueldo y un lugar para entrenar, sino un lugar para vivir y con todos los gastos de alojamiento y comida para que ellos solo deban preocuparse por mejorar y competir", explica el mánager. La casa tiene nombre: gaming house, un dúplex en O Vinteún desde el que se mueven semanalmente a diferentes puntos de España para competir. Van quintos en la clasificación. "No es deporte, es un show y un espectáculo. Cada semana hacemos un partido, ese es nuestro trabajo, pero a la marca no solo le interesa que ganes, sino que estés aquí y allá. Generar contenido, tuits diarios, impresiones...", confiesa el gallego. "Aunque se pueda vivir de esto, es muy volátil", dice el entrenador.

A España le llaman la "pequeña Corea", el epicentro a nivel mundial de los videojuegos. "El porcentaje de jugadores de nuestro país incluso es más alto", dicen los chicos de Penguins. Primera clave para comprender que la retransmisión de un partido de gamers pueda tener más visualizaciones que un partido de la ACB o que Adidas vista a cinco chavales que entrenan con la persiana medio bajada, "cuando hace sol y para que las manos no suden", en una oficina de A Ponte. Son frikis, su hobby es su trabajo pero tiran abajo cualquier prejuicio. Cuando cierran la oficina, los pingüinos tienen vida más allá del iglú.

LOS JUGADORES, VISTOS POR EL ENTRENADOR

JIN, el que va primero: "Es el toplaner, el que destina recursos a ganar"

Adrià es el jugador más veterano. Su posición: toplaner. "Es el que tiene que proponer, ir primero, destinar sus recursos a ganar la partida", explica el entrenador. Estudia ingenieria de telecomunicaciones a distancia.

KARAKAL JR, Casillas gamer: "Hendrick pone la visión y la carita, es mamá en la partida"

El holandés, Hendrick, tiene 22 años y se llama Karakal JR en el juego. Su posición es la de support. "Es como un portero, mamá en la partida. El que pone visión y la carita", cuenta el entrenador.

JAVAAA, el Messi del equipo: "Su rol necesita más recursos"

"Javaaa" es el seudónimo del andaluz del equipo, Javier para los amigos. Se colocó en el primer puesto o del ranking europeo del juego. "Es el que hace daño cuando avanza la partida. Su rol necesita más recursos".

KIM, el sueco: "Su primera experiencia, también fuera de casa"

El más joven del equipo disfruta en Ourense de su primera experiencia competitiva como gamer. "Probablemente la primera experiencia fuera de su casa", añade el coach. Es medio, "hace daño con las habilidades".

KRONOS, el danés: "Es el que equilibra, el que mete presión"

El rol de Anders, danés de 20 años, se llama "jungla". "Es como un pivote defensivo, el que equilibra y mete presión cuando algo va mal", añade su entrenador, Pablo Menéndez. En el juego le conocen como Kronos.