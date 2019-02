“¡Que caiga ya Maduro!"

Jesús Fernández ondea la bandera de Venezuela. Le acompaña su hijo adolescente. Hace siete meses que este ingeniero civil llegó a Ourense escapando de su patria. "Y a él le ocultamos muchas cosas", dice mirando al chaval antes de hablar de supervivencia. El futuro que les espera a los jóvenes es una de las preocupaciones de los venezolanos residentes en Ourense que ayer se concentraron en la Plaza Mayor para apoyar la llamada mundial a todos los venezolano del mundo que hizo el autoinvestido presidente de Venezuela, Juan Guaidó. "Nos concentramos para exigir a la UE a que apoye el plan de elecciones que Guaidó tiene organizado para salir de la tiranía del régimen madurista y chavista que arruinó al país" comparten desde la asociación de venezolanos en Ourense, Alma Llanera. Ayer convocaron a unos 300 compatriotas acompañados por ourensanos y por representantes de la corporación local.

"Llegué cansado de una situación económica agobiante. Sobrevivíamos con una pensión de mi suegro. No hay salud, no hay medicinas. Necesitamos el apoyo internacional", resume Jesús Fernández.

Desde lejos vive la situación Ana María Espinosa, que lleva 18 años en Ourense y regenta una inmobiliaria. "Desde afuera, me duele ver lo que ocurre en mi país. Chávez no está muerto, le dejó el petate a Maduro. El despilfarro. Maduro ha sido una víctima y un sinvergüenza a la vez, y esperamos que salga ya para siempre para que mi país vuelva a la tranquilidad", relata Espinosa mientras suenan los gritos de "Maduro, al coño de tu madre" o "Guaidó, presidente".

Vicente Conde solo lleva dos meses en Ourense. Viene de visita. "Yo no me voy de mi país. Regreso porque tengo todo allá. Quiero recuperar mi país", cuenta este venezolano. "El día a dia es supervivencia. No hay medicinas y la gente se muere. Lo malo es que hay gente que aún cree en el chavismo, eso nos ha llevado a la ruina".

"El día que caiga Maduro, todos a la calle. El dia que se declare la libertad de Venezuela nos vemos en la Plaza Mayor", expresaron los miembros de Alma Llanera. "¡Esta noche no dormimos!", contestó el pueblo venezolano que reside en Ourense. Esperanza es lo que mantienen en el rostro.