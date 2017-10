¿Qué fue de los de “Gran Hermano"?

Esta semana conocimos que el ourensano Luis Cepeda participará en el nuevo "Operación Triunfo". Será el último vecino de la provincia en seguir el camino iniciado Israel Pita, que allá por el 2000 entró en “Gran Hermano" y se convirtió en el primer ourensano en un concurso de telerrealidad. Su acento y su romance con una malagueña conquistaron al público, aunque fue el segundo expulsado. "Pues nos vamos los dos", pronunció su novia, protagonizando el primer abandono televisivo. Ahora, Israel es celador y padre de dos críos, tal y como luce en su Instagram.

En 2004, Cristal, celanovesa de 19 años, siguió la estela. Se enamoró durante su estancia de un empresario llamado Jonatan y la expulsaron en tercer lugar. Fue portada de Interviú y regresó a la televisión en 2010 para participar en "Gran Hermano El Reencuentro", donde solo duró media hora. Se la vio públicamente en un evento en un pub de la Baixa Limia, en 2013. Hoy prefiere el anonimato.

Paula, la ourensana de "Gran Hermano 9", aprovechó el tirón mediático. Ex pretendienta de "Mujeres y Hombres y Viceversa". Portada de FHM, Interviú y Primera Línea. "Sonríele a la vida" como lema, reza su perfil oficial de Twitter. Fue la segunda expulsada de esa edición, donde discutió con Amor Romeira. Diez años después, recuerda la experiencia con cariño: "Odio la rutina, fue bueno porque ganas dinero y te abre puertas, pero yo tenía las cosas claras y seguí trabajando de lo mío. Vivo en Lalín con mi pareja y con intenciones de crear una familia y me dedico a la estética", confiesa la ourensana de 35 años. La música es la otra pasión de Paula, que entró en la casa más famosa de la televisión como cantante de orquesta. Hoy prefiere la intimidad de las cenas de empresas y otros eventos.

En la isla de "Supervivientes" participó Miriam Blanco. Monitora deportiva y auxiliar de enfermería, fue la primera expulsada. Veintiún días en los que tuvo que aprender a sobrevivir entre un popurrí de famosos entre los que estaban el cliclista MartínPerdiguero o Beatriz Trapote, cuñada del torero Jesulín. "Me apunté al casting porque estaba en el paro. Volvería con los ojos cerrados", explica siete años después. En 2016 fue portada de Interviú porque un programa del corazón desveló su amorío con Julián Contreras, hermano del torero Fran Rivera: "Me apetecía y lo hice. Me llamaron de 'Sálvame', pero solo entré por teléfono a 'Cazamariposas". Ahora lleva las redes sociales de algunos famosos y ha creado una marca de ropa, "María y Pepe", que lucen María Lapiedra o Patricia Conde.

La tendencia más reciente en la pequeña pantalla son programas de amor como "Mujeres y Hombres y Viceversa", "Next" o "First Dates". Daniel es el ourensano que estuvo en todos ellos, aunque ahora no quiere saber nada: "Fui con 19 años, una edad en la que hacemos tonterías. ¿Cómo me va la vida ahora? Pues genial, lo mejor que me ha podido pasar es aprobar la oposición de Iberdrola y alejarme de todo ese mundo ficticio de la tele", cuenta. El cura de Castrelo do Miño también fue a buscar el amor, pero para su perro tuerto, en "Amores perrunos".

Bastante antes, en 1994, un rapaz ourensano de ocho años se llevó tres millones de pesetas por sus conocimientos sobre dinosaurios. El público le votó en "¿Qué apostamos?", frente a un campeón de halterofilia de Basauri que levantó a pulso un tiovivo lleno de niños.

Israel Pita, Gran Hermano 1: el ourensano que marcó la senda

Fue el segundo expulsado de la casa más famosa de la televisión. Se enamoró de una andaluza llamada Silvia, que abandonó el concurso cuando echaron al ourensano. Participó años más tarde en "Hotel Glam" y se alejó de los focos. Hoy en día, Israel Pita trabaja como celador y ha formado una familia, de la que se muestra orgulloso en sus redes sociales.

Cristal Fernández, Gran Hermano 6: Interviú y media hora de concurso

Cristal fue la celanovesa de la sexta edición de "Gran Hermano". Con 19 años, fue la más joven de su concurso y la expulsaron a la tercera semana. Años después participó en "GH El Reencuentro", donde se concursaba por parejas . Dijo adiós 30 minutos después de aparecer en pantalla. Tuvo una aparición pública en un pub de Lobios en 2013, ahora prefiere el anonimato.

Paula Pérez, Gran Hermano 9: "Me dedico a la estética en Lalín"

Entró con 25 años en el reality, hace una década. "Tenía las cosas claras y seguí trabajando de lo mío", dice. Paula se dedica a la música y a la estética en Lalín, aunque se mueve por toda Galicia. Aprovechó el tirón de "Gran Hermano" y protagonizó la portada de revistas como Interviú, FHM o Primera Línea. También buscó el amor en "Mujeres y Hombres y Viceversa".

Miriam Blanco, Supervivientes 2010: en una isla con la cuñada de Jesulín

La monitora deportiva y auxiliar de enfermería participó en el concurso de supervivencia que mezclaba a famosos y anónimos. Su estancia fue breve: 21 días que recuerda con cariño. "Volvería con los ojos cerrados", dice. Seis años después fue portada de Interviú y la llamaron de programas del corazón por un romance con Julián Contreras, hermano del torero Fran Rivera.

Daniel Álvarez, Next, First Dates y MyHyV: "Ahora trabajo en Iberdrola"

Los programas en los que los concursantes acuden a buscar el amor son "tendencia" desde hace varios años en televisión. El ourensano Daniel Álvarez participó en todos: "Mujeres y Hombres y Viceversa", "First Dates" o "Next". Ahora trabaja en una empresa eléctrica y admite que es "lo mejor que me ha pasado en la vida".

Jonatan Pousada, Amores Perros: el cura que buscó novio a su perra

Este joven sacerdote de Castrelo do Miño llevó a su perro tuerto a un reality en el que emparejaban mascotas. Su Milú congenió con una perra llamada Sacha. Jonatan Pousadas derrochó simpatía y también presentó a su familia durante el episodio, pero días después se arrepintió de haber participado en el concurso.