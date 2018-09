Que nadie mueva los muros

Lunes, 24 - El fútbol y las guerras de religión

El periódico publicó el lunes un colorista reportaje sobre la batalla de Moros y Cristianos, santo y seña de A Saínza. La cruenta batalla de pega acaba siempre como aquel juego que invocaba Gary Lineker. "El fútbol es ese deporte en el que juegan once contra once y siempre gana Alemania", decía con ironía. Salvo alguna edición en la que se saltaron el argumento, los cristianos meten una malleira a los moros. Es la única batalla en la que hay un ganador claro antes de la contienda. Escribió el investigador Enrique Bande que los orígenes de esta celebración "se basan en una historia con raíces en la Reconquista, en una acción local en la que los naturales de la comarca lucharon contra los musulmanes derrotándolos. Esta victoria se la atribuyeron a la Virgen de la Merced". Sin embargo, también alude a teorías "con más rigor histórico que opinan que este suceso no se pudo dar en las tierras de la Limia, dado que las tierras gallegas no fueron invadidas por los musulmanes". La historia siempre nos ha zarandeado, llevándonos de la creencia sin ciencia a la ciencia con evidencias. En tiempos en los que hay que tentarse la ropa con las cosas de los moros y los cristianos, mejor no aventurar ganadores. El fanatismo, cada vez más creciente, puede darle la vuelta a la tradición de A Saínza, ya no digamos al pronóstico de Gary Lineker.

Martes, 25 - Levantar la muralla y tirar el muro

O Posío, ese espacio público de mantenimiento manifiestamente mejorable, tiene amigos de verdad. A toque de corneta se han dado cita en el lugar para detener una eventual retirada de su muro perimetral, un movimiento nunca confirmado en el Concello por ninguna formación política que se sienta allí. Pero lo importante es tener reflejos, luego ya veremos si hay evidencias. Es la movilización del por si acaso, la protesta preventiva. Puede ser la protesta que sale de la desconfianza en la actuación pública y política, esa que todos los días da motivos más que suficientes para ese divorcio entre lo que la sociedad necesita y la política ofrece. Sí está confirmado un deterioro general de los espacios verdes de la ciudad, de vergonzantes borrones en el casco histórico, fetidez en alguna de sus calles, una plaza de Bispo Cesáreo huérfana de cariño, unos paseos de mejorable conservación... Y tantos espacios que deberían ser objeto de reivindicación, cuando no de protesta. Pero hemos empezado por un muro, que parece nadie pretende tocar, al menos de momento. Ya lo cantaron los chilenos Quilapayún "Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos; los negros, sus manos negras; los blancos, sus blancas manos".

Miércoles, 26 - Los sueños y los tiempos de espera

Los impulsores del Corredor Mediterráneo han puesto la directa. Una tele despachaba el asunto de la siguiente forma: "Imagina viajar por nuestras ciudades mediterráneas en la mitad de tiempo. Desayunar en Málaga, reunirte en Valencia por la mañana y llegar justo a tiempo para comer en Barcelona. Y, por qué no, acabar el día en Budapest. Todo ello será posible gracias al Corredor Mediterráneo, el tren de alta velocidad que conectará nuestro litoral mediterráneo entre sí y con Europa". La Región, el mismo día, referido al Corredor Atlántico, que nos toca: "Valdeorras se rebela contra la propuesta de la CEO de pedir el eje de mercancías por tren". Las leiras que construyeron tres aeropuertos en Galicia tienen en la terminal de Oporto al competidor que se frota las manos porque le levanta la clientela. Alcaldiños de mareas bajas y luces navideñas estelares aún no han aterrizado en la realidad. Es parte de nuestro sino, no ser capaces de diseñar un futuro armónico o equlibrado para cuatro provincias cada vez más menguantes, por cierto. El mundo va a velocidad de AVE y nadie espera por nadie. La Unión Europea tampoco esperará por un pacto por las infraestructuras del Corredor Atlántico. Ya lo dijo Mario Benedetti: "Ojalá que la espera no desgaste mis sueños" .

Jueves, 27 - Y los medios siguen sin enterarse

Un presidente del Gobierno convertido en un aguililla que da el pego con una tesis copiada, un ministro que tenía asuntillos pendientes con Hacienda, una ministra cuyo máster tenía más agujeros que el queso de gruyere (le quedan 4.800 euros al mes para ir tirando después de su fugaz paso por el despacho). Otra que frecuentó con solaz el pudridero judicial y político. Y, por fin, un ministro que en un pasmante adanismo buscó cómo proteger del fisco os cartiños mediante métodos que escandalizaron a su presidente en la oposición y le satisfacen plenamente ahora que gobierna. Y en medio de todo esto el país va viento de popa. Malditos medios de comunicación que no lo cuentan, que nos tienen entretenidos con estos argumentos de película de Torrente.

Viernes, 28 - Qué queda de aquello después de seis años

Se cumplen seis años de una espectacular Operación Pokemon que arruinó carreras políticas y marco a fuego varias vidas. Todo este tiempo está sirviendo para poner en tela de juicio el sentido de la proporción de las actuaciones y la capacidad de quien las ordenó .

Sábado, 29 - Nada cambia en el mismo lugar

El Barbaña sigue abandonado a su suerte, un estercolero público, en medio de la siesta administrativa y social.