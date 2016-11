O alcalde da cidade, no acto instucional que se celebrou no Salón de Plenos do Concello de Ourense procedeu a lectura dun manifesto en contra da violencia machista. Un texto no que recordou que "é fundamental que toda a sociedade e, especialmente as súas organizacións e institucións, temos que compremeternos nesta loita para a prevención e erradicación das violencias machistas, así como a asistencia e reparación de todas as mulleres que viven violencia independientemente da situación administrativa na que se atopen e sen incurrir na victimización múltiple nos procesos de atención". "A finalidade básica é apoiar as mulleres no seu proceso de recuperación e procura da plena autonomía. Querémolas vivas", rezaba o discurso do rexidor, Jesús Vázquez.